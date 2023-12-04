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Женская сборная России до 19 лет вырвала ничью в матче с Парагваем

Женская сборная России до 19 лет вырвала ничью в матче с Парагваем
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Сегодня, 4 декабря, состоялся второй товарищеский матч между женскими молодёжными сборными Парагвая и России. Команды играли на стадионе Национального центра женского футбола в городе Ипан (Парагвай). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени.

Россиянки открыли счёт уже на пятой минуте первого тайма — отличилась Полина Сёмина. На 51-й минуте сборная Парагвая отыгралась благодаря голу Адрианы Мартинес. На 87-й минуте хозяйки поля вышли вперёд, однако россиянкам удалось избежать поражения. Гол на 90+3-й минуте забила Анна Соловьёва.

Первый товарищеский матч между этими командами состоялся 2 декабря и завершился победой парагвайской сборной со счётом 2:1.

Российские женские национальные команды разных возрастов отправились в Южную Америку 25 ноября, а 5 декабря они вернутся в Россию. Ранее, в октябре, женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.

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