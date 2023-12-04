Игорь Семшов рассказал, почему покинул «Чайку»

Бывший главный тренер «Чайки» Игорь Семшов рассказал, почему покинул клуб.

«Да, я ушёл из «Чайки», у меня закончился контракт. По его окончанию я и покинул команду. Великолепный опыт, хотел бы поблагодарить ребят, которые добились нынешнего результата. Тренерский штаб тоже молодцы, надеюсь ещё вместе поработаем. В Песчанокопском нас с удовольствием приняли.

Почему не продлили контракт? Это обоюдное решение руководства и нашего тренерского штаба.

Какие были задачи у команды? Надо было попасть в шестёрку, и ребята молодцы, всё выполнили, как бы тяжело это ни было. Для меня, как для тренера это небольшой плюсик. Хотелось бы, чтобы эту задачу мы выполнили чуть в другом ракурсе», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

«Чайка» после 18 сыгранных матчей в ЛЕОН-Второй лиге заняла шестое место с 23 очками. Весной клуб будет бороться за выход в Первую лигу.