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Миодраг Божович: хорошо, что «Зенит» проигрывает

Миодраг Божович: хорошо, что «Зенит» проигрывает
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Известный тренер Миодраг Божович высказался о поражении санкт-петербургского «Зенита» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Я думаю, что всё равно «Зенит» — главный фаворит чемпионата, что они будут чемпионами. А иногда можно проиграть, это футбол. Хорошо, что «Зенит» проигрывает.

Две победы над «Зенитом» в сезоне — очень хороший психологический толчок для «Локомотива». Это здорово для уверенности игроков в себе и создания атмосферы в команде. От такой победы очень положительные эмоции», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после этого матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге — у него 33 очка по итогам 17 встреч. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками.

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