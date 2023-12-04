«Он до сих пор играет?» Иностранцы поразились футбольному долголетию Акинфеева

После матча 17-го тура МИР РПЛ ЦСКА – «Ростов» (2:0) многие иностранные футбольные болельщики поразились, что до сих пор играет капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев.

«Акинфеев ещё играет?»

«Я узнал про Акинфеева ещё до того, как Месси получил свой первый «Золотой мяч».

«Тот самый вундеркинд из Football Manager?»

«Он всё ещё в футболе? Ему должно быть уже 45 лет».

«Помню своё первое посещение «Стэмфорд Бридж» — он был голкипером ЦСКА. Это было примерно 20 лет назад».

«Улицы никогда не забудут футбольную легенду», — написали иностранные фанаты в соцсети Х (ранее Twitter)

В социальной сети распространилось видео, как Акинфеев при снегопаде устанавливает футбольный мяч на снежную горку. Так обычно делают игроки в пляжном футболе.