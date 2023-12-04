«Он до сих пор играет?» Иностранцы поразились футбольному долголетию Акинфеева
После матча 17-го тура МИР РПЛ ЦСКА – «Ростов» (2:0) многие иностранные футбольные болельщики поразились, что до сих пор играет капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев.
«Акинфеев ещё играет?»
«Я узнал про Акинфеева ещё до того, как Месси получил свой первый «Золотой мяч».
«Тот самый вундеркинд из Football Manager?»
«Он всё ещё в футболе? Ему должно быть уже 45 лет».
«Помню своё первое посещение «Стэмфорд Бридж» — он был голкипером ЦСКА. Это было примерно 20 лет назад».
«Улицы никогда не забудут футбольную легенду», — написали иностранные фанаты в соцсети Х (ранее Twitter)
В социальной сети распространилось видео, как Акинфеев при снегопаде устанавливает футбольный мяч на снежную горку. Так обычно делают игроки в пляжном футболе.
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