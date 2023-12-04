Де Дзерби: мы единственные в Англии, кто потерял сразу трёх ключевых игроков летом

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о текущей кадровой ситуации в своей команде.

«Есть только одна команда в АПЛ, которая потеряла сразу трёх важных игроков прошлым летом — и это «Брайтон». Несмотря на это, на данный момент нам удаётся сохранить прежний уровень.

Другие команды особо никого не продавали, в то же время покупая много новых игроков. «Брайтон», в свою очередь, продал трёх футболистов и продолжает демонстрировать тот футбол, за который нас любят болельщики», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в летнее трансферное окно «Брайтон» расстался с голкипером Робертом Санчесом («Челси»), а также с полузащитниками Мойсесом Кайседо («Челси») и Алексисом Мак Аллистером («Ливерпуль»). На этих переходах клуб суммарно заработал € 181 млн.

На данный момент «чайки» набрали 22 очка после 14 туров в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Подопечные Де Дзерби располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата.