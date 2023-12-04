АЕЛ — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч

Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура кипрского Первого дивизиона сезона-2023/2024 встретятся лимасольские АЕЛ и «Арис». Игра пройдёт на стадионе «АЕЛ Арена» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

АЕЛ: Филипович, Срнич, Андреу, Марш, Хенти, Басто, Мендоза, Медоевич, Силва, Девёст, Оливейра.

«Арис»: Алвес, Кажу, Брорссон, Сане, Мукету-Муссунда, Маямбела, Николич, Браун, Бенгтссон, Шуманский, Кокорин.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится на матч с первых минут.

На данный момент после 12 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона АЕЛ располагается на десятой позиции с 13 очками. «Арис» находится на третьем месте с 26 очками.