АЕЛ — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч

Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура кипрского Первого дивизиона сезона-2023/2024 встретятся лимасольские АЕЛ и «Арис». Игра пройдёт на стадионе «АЕЛ Арена» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы:
АЕЛ: Филипович, Срнич, Андреу, Марш, Хенти, Басто, Мендоза, Медоевич, Силва, Девёст, Оливейра.
«Арис»: Алвес, Кажу, Брорссон, Сане, Мукету-Муссунда, Маямбела, Николич, Браун, Бенгтссон, Шуманский, Кокорин.
Фото: Пресс-служба «Ариса»
Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится на матч с первых минут.
На данный момент после 12 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона АЕЛ располагается на десятой позиции с 13 очками. «Арис» находится на третьем месте с 26 очками.
- 4 декабря 2023
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