Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АЕЛ — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч

АЕЛ — «Арис»: Кокорин в стартовом составе на матч
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура кипрского Первого дивизиона сезона-2023/2024 встретятся лимасольские АЕЛ и «Арис». Игра пройдёт на стадионе «АЕЛ Арена» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

АЕЛ: Филипович, Срнич, Андреу, Марш, Хенти, Басто, Мендоза, Медоевич, Силва, Девёст, Оливейра.

«Арис»: Алвес, Кажу, Брорссон, Сане, Мукету-Муссунда, Маямбела, Николич, Браун, Бенгтссон, Шуманский, Кокорин.

Фото: Пресс-служба «Ариса»

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появится на матч с первых минут.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 13-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
АЕЛ
Лимасол
1-й тайм
0 : 0
Арис
Лимасол

На данный момент после 12 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона АЕЛ располагается на десятой позиции с 13 очками. «Арис» находится на третьем месте с 26 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android