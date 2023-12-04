«Кэп тащит в любую погоду». В ЦСКА похвалили Акинфеева за сейв в конце матча с «Ростовом»

В ЦСКА похвалили капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева за сейв в конце снежного матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

Права на видео принадлежат РФС и национальному каналу «Матч Премьер»

Напомним, на 88-й минуте Акинфеев потащил тяжёлый мяч после рикошета от игрока гостей Дениса Терентьева. А после партнёр по команде Милан Гаич помог сохранить ворота «на замке». Затем голкипер ЦСКА очень эмоционально отпраздновал это спасение.

В нынешнем сезоне Акинфеев поучаствовал в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах, где пропустил 19 мячей и шесть игр сыграл «на ноль».

На данный момент после 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место. В свою очередь, «Ростов» после аналогичного количества туров заработал 20 очков и расположился на 10-й строчке.