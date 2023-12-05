Калешин — об иностранных тренерах: ты год в «Спартаке» и не говоришь на русском – это как?

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал иностранных тренеров, которые не изучают русский язык, работая в РПЛ, в частности упомянув главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Против ли я иностранных тренеров в России? Нет, я за честную конкуренцию! Какой иностранный тренер выучил русский язык? Никто? Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский? Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке? Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный. Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?

Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать. Надо вводить жесткие требования – чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция — только на русском. Если он язык не выучил — пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык, значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет, лично для меня! А у них идет почему-то!», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».