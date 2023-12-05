Александр Мостовой ответил на вопрос, хотел бы он возглавить «Сочи»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, хотел бы он стать главным тренером «Сочи».

«Хотел бы возглавить «Сочи»? Нет. Потому что это 16-е место, какой это шанс?» — сказал Мостовой в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!»

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. При этом 3 декабоя клуб объявил об отставке главного тренера Александра Точилина. Точилин был назначен главным тренером сочинской команды 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Под руководством Точилина «Сочи» провёл 12 матчей во всех официальных турнирах, одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.