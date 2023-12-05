«Зенит» может приобрести форварда «Црвены Звезды» Миятовича за € 5 млн

Нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович может продолжить карьеру в «Зените»

Как сообщает Mozzart Sport, российский клуб может заплатить за 18-летнего серба € 5 млн. Отмечается, что на игрока также претендует «Фейеноорд».

Ранее сообщалось, что «Зенит» получил приоритетное право на покупку двух футболистов «Црвены Звезды»: 18-летнего сербского нападающего Йована Миятовича и 21-летнего новозеландского полузащитника Марко Стаменича.

Напомним, после поражения в матче с «Локомотивом» (1:3) санкт-петербургская опустилась на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге — у неё 33 очка по итогам 17 встреч. Подопечные Сергея Семака пропустили вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками.