Артета: я хочу, чтобы Рамсдейл остался с нами

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал статус вратаря Аарона Рамсдейла в команде на фоне слухов о его возможном уходе в ближайшее трансферное окно.

«Я хочу, чтобы Рамсдейл остался с нами. Я счастлив иметь двух хороших голкиперов в команде и Аарон останется с нами. Он нацелен на то, чтобы играть. Как и любой другой игрок, он хочет играть за «Арсенал». Это то, чего он хочет.

Могу ли категорически заявить, что он останется? Я это не могу сказать точно про любого игрока или члена тренерского штаба. Я не имею права говорить останется ли человек с нами на ещё три года или же уйдёт. Так что я не буду давать никаких гарантий. Понимаете или нет? Я не могу давать гарантии, что никто не уйдёт в январе», — заявил Артета на пресс-конференции.