Директор «Наполи»: ощущение, что у арбитра и ВАР в матче с «Интером» был плохой день

Спортивный директор «Наполи» Мауро Мелузо раскритиковал работу арбитров в матче с «Интером» (0:3) в Серии А.

«Маццарри предпочёл не давать комментарий, потому что мы хотим, чтобы он оставался в технической зоне. Хотели, чтобы он не делал определённых заявлений, которые могли бы доставить ему неприятности. Мы очень недовольны и считаем, что мы и наши фанаты не заслуживаем такого отношения. Такое ощущение, что у арбитра и ВАР был плохой день, что, конечно, может произойти с каждым.

Первый гол выбил ветер из наших парусов. Фол в атаке на Лоботке был очевиден. Это требовало немедленного вмешательства судьи даже без помощи ВАР, поскольку всё было очевидным.

Вторым инцидентом, в котором нас снова наказали, был пенальти, не назначенный после фола на Осимхене. Я тоже был игроком: когда тебе бьют в ахилловое сухожилие, ты теряешь равновесие и падаешь. Очевидно, это нарушение, за которое следует наказать пенальти.

Мы не приверженцы теории заговора, не чувствуем, что за этим стоит какой-то скрытый мотив, кроме плохого дня у арбитров. Однако нам нужно отметить это, потому что потерпеть такое тяжёлое поражение на глазах наших фанатов – это разочарование. Это не отговорка, но такой пропущенный гол действительно повлиял на нас. Честно говоря, я был озадачен работой арбитра.

Мы проиграли такой большой команде, как «Интер», но довольны игрой в целом, поскольку «Наполи» отдал все свои силы. Именно поэтому мы так злимся, ведь не заслужили такого отношения. Как я уже сказал, мы не ищем оправданий, но, к сожалению, когда вы играете против таких крупных клубов, как «Интер», такое неравенство в отношении будет иметь решающее значение», — цитирует Мелузо журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.