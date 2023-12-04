«Интер» красиво вынес «Наполи» с Хвичей. Все голевые атаки — шедевры!

«Наполи» всё дальше от защиты титула. В 14-м туре Серии А неаполитанцы биты дома «Интером».

Действующему чемпиону Италии нужно было побеждать дома финалиста последней Лиги чемпионов, чтобы оставаться в борьбе за скудетто. Перед очной встречей «Наполи» отставал от «Интера» на восемь очков. За 13 туров – слишком много. Неаполитанцы начали игру очень смело и агрессивно, уже на второй минуте состоялся бы гол Элмаса, если бы не суперсейв голкипера Зоммера. Этот момент лишний раз заставил задуматься о том, какой же гениальный трансферный ход сделал в летнее трансферное окно миланский клуб. Пока Онана пускает «пенки» в «Манчестер Юнайтед», швейцарец повышает свой рейтинг в «Интере».

Команда Симоне Индзаги подождала, пока спадут первые эмоции у команды Вальтера Маццарри, пережила раннюю потерю центрального защитника (де Врей сыграл всего 15 минут, после чего схватился за бедро и покинул поле), а затем ответила своим голом. Классно разыграли стенку Тюрам с Мартинесом. Но, к сожалению для «нерадзурри», взятие ворот отменили из-за того, что француз плечом (!) забрался в офсайд. Игра и дальше была живой, с хорошей интенсивностью, правда, голевых моментов ей недоставало. В первом тайме «Наполи» сделал почти в два раза больше передач в средней зоне и почти в полтора раза больше на чужой трети, а добился только попадания Политано в перекладину после выстрела издали.

«Интер» уступил по ударам – 5:8, но не по попаданиям в створ – 2:2. Команда Индзаги выдержала давление на флангах, откуда пришло по три паса под удары от Политано с Кварацхелией (при этом Хвича не сделал ни одного касания мяча в штрафной соперника за 45 минут), а сама забила за счёт более широких позиций своих фланговых игроков в схеме 3-5-2. Димарко развил атаку слева, Думфрис продолжил справа, оборона «Наполи» растянулась, и Чалханоглу классно зарядил из-за штрафной. Благодаря голу перед перерывом «Интер» выиграл этот тайм.

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После перерыва «Наполи» поддавливал, стремился максимально увеличить скорость движения мяча. У «Интера» все пахали в обороне за двоих, а по истечении часа матча лучшим по количеству единоборств и отборам был… Мхитарян. Генрих держит высочайший уровень. Тогда-то и случился спорный эпизод в штрафной «нерадзурри». Осимхен упал после единоборства с Ачерби, контакт в ногах был, но вопрос, насколько он тянул на пенальти. Судья не дал 11-метровый, VAR его поддержал. Тот эпизод продолжился тем, что мяч наконец-то попал в штрафной в ноги Хвичи, однако после удара грузинского вингера ещё один блестящий сейв совершил Зоммер.

Не забивают «Интеру» – забьёт сам «Интер». Команда Индзаги прекрасно умеет использовать свободное пространство и наказывать за ошибки. Вторая голевая атака «нерадзурри» завязалась благодаря неудачному для хозяев отскоку от Политано, а потом настоящий шедевр сотворил Барелла. Центрхав совершил слаломный проход по центру, проскочив мимо двух защитников «Наполи», и завершил своё соло голом. Первым для себя в этом сезоне Серии А.

После этого у «Наполи» оставалось полчаса на спасение ничьей или настоящее чудо со сверхволевой победой. Но Зоммера в этот вечер было просто не пробить. Швейцарец тащил, даже когда Осимхен бил головой в упор из офсайда! А «Интер» в концовке превратил свой выигрыш в крупный. Команда Индзаги провела красивую атаку с большим количеством передач, развернула её слева направо, и Думфрис вырезал кросс прямо во вратарскую – на Тюрама.

«Наполи» потерпел поражение с разницей в три мяча, даже нанеся больше ударов, чем «Интер» – 15:11 (в створ – 4:4, из штрафной – 10:7).