Микель Артета — о Сака: он все так же скромен и готов становиться все лучше и лучше

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о развитии вингера Букайо Сака под его руководством.

«Это как наблюдать за тем, как ребенок растет, становится старше, взрослеет и развивается. А он все так же скромен и готов становиться все лучше и лучше, узнавая близких ему людей и их влияние на его жизнь. Все сотрудники академии, которые работали с ним на протяжении многих лет, чтобы сделать его тем игроком, которым он является сегодня, должны сделать ему огромный комплимент за то, каким Букайо является сегодня. А потом оставить его в покое. Букайо — особенный парень, и мы надеемся, что он будет с нами еще долгие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Сака является воспитанником «Арсенала», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Сака сыграл 20 матчей, забил 8 мячей и отдал 11 голевых передач.