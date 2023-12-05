В «Динамо» готовы рассмотреть возможный перенос ответного матча с «Зенитом» в Кубке России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что в клубе готовы рассмотреть возможный перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Перенести ответный кубковый матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром-Арене» закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет? Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В первом матче 1/4 финала Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» победу одержали бело-голубые со счётом 1:0.