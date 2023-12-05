«В его руках будущее». Экс-игрок «Барселоны» Фабрегас — о футболисте «Реала» Беллингеме

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас поделился мнением о хавбеке мадридского «Реала» Джуде Беллингеме после того, как англичанин получил награду лучшему молодому футболисту года в Европе (Golden Boy).

«Он действительно великий игрок. Невероятный талант, у которого в руках будущее и у которого будет отличная карьера. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, испанский полузащитник также выигрывал награду Golden Boy в 2006 году.

Беллингем выступает за «Реал» с лета 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029-го. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн. В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами.

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