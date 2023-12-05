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«Бавария» начнёт переговоры с Шупо-Мотингом по новому контракту в 2024 году

«Бавария» начнёт переговоры с Шупо-Мотингом по новому контракту в 2024 году
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Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг не желает покидать мюнхенский клуб, контракт с которым у него истекает грядущим летом. В связи с этим представители футболиста намерены провести переговоры с руководством мюнхенцев о будущем камерунца в ближайшие полгода. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в случае неудачи переговорного процесса между игроком и клубом он покинет «Баварию» летом 2024 года. На текущий момент в подписании 34-летнего нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, в нынешнем сезоне Шупо-Мотинг принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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