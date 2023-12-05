Стало известно, каким образом руководство «ПСЖ» пытается удержать Мбаппе в клубе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил с ним контракт, апеллируя к двум обстоятельствам. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Аль-Хелаифи убеждает Мбаппе в том, что, оставшись в «ПСЖ», он в скором времени может войти в историю, как лучший бомбардир французской лиги. Также президент «Пари Сен-Жермен» подчёркивает, что 24-летний футболист обладает хорошими шансами выиграть Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже, являясь при этом игроком главного парижского футбольного клуба. Отмечается, что если Мбаппе останется в «ПСЖ», он не встретит никаких препятствий для того, чтобы стать одним из трёх игроков старше 23 лет, которые могут выступать в составе национальной олимпийской сборной по футболу.

Напомним, на текущий момент Мбаппе является пятым бомбардиром Лиги 1 с 179 забитыми мячами. На первой строчке располагается экс-игрок «Монако» Делио Оннис, забивший 299 голов.