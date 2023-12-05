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Бериша, Зиньковский, Глушенков — в сборной 17-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Бериша, Зиньковский, Глушенков — в сборной 17-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 17-го тура РПЛ. У «Локомотива», «Краснодара», «Пари НН» оказалось по двое представителей в составе, а больше всего в сборную попало игроков из ЦСКА (трое). Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Артур Нигматуллин («Пари Нижний Новгород»).

Защитники: Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Виллиан Роша (ЦСКА), Георгий Арутюнян («Краснодар»).

Полузащитники: Наир Тикнизян («Локомотив»), Антон Зиньковский («Спартак»), Виктор Мендес (ЦСКА), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Бернард Бериша («Ахмат»).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Максим Глушенков («Локомотив»).

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).

Подробнее о символической сборной 17-го тура можно почитать в следующем материале:

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