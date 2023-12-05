Игрок «Динамо» Бальбуэна: рад, что Тюкавин продлил контракт. Костя много помогает команде

Игрок «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал продление контракта Константина Тюкавина с командой.

«Тюкавин — хороший игрок, он много помогает «Динамо»: забивает мячи, всегда прессингует соперников. Рад, что он продлил контракт. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 17 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.