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Спортдир «Интера»: мы работаем над продлением контракта с Мхитаряном в ускоренном темпе

Спортдир «Интера»: мы работаем над продлением контракта с Мхитаряном в ускоренном темпе
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил о том, что на текущий момент «нерадзурри» ведут активную работу над тем, чтобы пролонгировать действующее трудовое соглашение с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

«Мы хотим продолжить совместное сотрудничество. Мы ускоряем процесс ведения переговоров с Генрихом», — приводит слова Аузилио журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что миланский клуб намерен продлить трудовое соглашение с Мхитаряном до 2025 года. Армянин выступает за «Интер» с 2022 года. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.

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