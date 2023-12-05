Спортдир «Интера»: мы работаем над продлением контракта с Мхитаряном в ускоренном темпе

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио сообщил о том, что на текущий момент «нерадзурри» ведут активную работу над тем, чтобы пролонгировать действующее трудовое соглашение с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

«Мы хотим продолжить совместное сотрудничество. Мы ускоряем процесс ведения переговоров с Генрихом», — приводит слова Аузилио журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что миланский клуб намерен продлить трудовое соглашение с Мхитаряном до 2025 года. Армянин выступает за «Интер» с 2022 года. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами.