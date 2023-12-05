«В протоколе про Абаскаля можно было написать помягче». Разбор судейства в 17-м туре РПЛ

Почему Беришу не за что было удалять и что не так со скандалом вокруг снежного матча ЦСКА. Экспертиза Игоря Федотова.

РПЛ несётся к зимней паузе. В 17-м, предпоследнем осеннем туре погода снова вышла на первый план. Матч ЦСКА с «Ростовом» пополнил коллекцию самых снежных в истории нашего чемпионата, да и другие московские встречи, хоть их и удалось провести в лучших условиях, прошли в мороз.

А как на фоне такой погоды со своей работой справились судьи? Специально для «Чемпионата» судейство в 17-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Факел» — «Балтика» — 0:0

Мы много говорим о заснеженных полях, но в Воронеже ведь тоже поле не в лучшем состоянии. Можно на таких полях играть? Наверное, нет.

На первой минуте Буланов не показал жёлтую карточку игроку «Факела» за грубую игру. Скорее всего, пожалел. Далее не показал жёлтую футболисту «Балтики» за грубую игру, а на 40-й минуте — игроку «Факела» за неспортивное поведение. Также был момент на 59-й минуте, но по повторам нельзя точно сказать, попал ли футболист «Факела» сопернику локтем по лицу. 100-процентных доказательств нет.

Оценка Буланова — 8,1.

Евгений Буланов Фото: ФК «Факел»

«Сочи» — «Крылья Советов» — 0:2

Неплохо провёл игру Москалёв. И в сложном эпизоде с 11-метровым разобрался — всё увидел и догнал. Но нельзя не сказать о жёлтых карточках, которые, на мой взгляд, надо было обязательно показывать. На 18-й минуте нужно было наказывать футболиста «Сочи» за срыв перспективной атаки. Если бы в том эпизоде игрок «Крыльев» прокидывал мяч в сторону ворот, мы бы уже говорили о красной. А на 38-й и 74-й минутах Москалёв не показал по жёлтой футболистам «Сочи» за грубую игру. В итоге получается, что арбитр не показывал карточки одной команде. Как-то странно.

Оценка Москалёва — 8,1.

«Пари НН» — «Урал» — 1:0

Турбин вернулся к работе и получил памятную футболку за 100 матчей. Правда, сотню игр он провёл за 15 лет. Это очень странно. Арбитр Премьер-Лиги, постоянно получающий назначения, проходит этот путь примерно за семь лет. Но никак не за 15. Сразу возникает вопрос, чем он всё это время занимался.

Турбин хорошо провёл матч, вопросов нет. Старался, говорить даже не о чем. Оценка — в честь праздника.

Оценка Турбина — 8,5.

Евгений Турбин Фото: ФК «Пари НН»

ЦСКА — «Ростов» — 2:0

Шафеев самостоятельно назначил 11-метровый в пользу ЦСКА на третьей минуте. Это простой эпизод — фол по неосторожности. Также было удаление игрока «Ростова» на 90+1-й минуте за агрессивное поведение. Удар мячом по сопернику после свистка — всё правильно сделал Шафеев. Долго, конечно, принимал решение, хотя всё прекрасно видел. Наверное, кто-то подсказывал. Когда начался кипиш, нужно было уже держать в руке красную карточку. Но разобрались, так что ничего страшного.

Все говорят, где Шафеев, там и снег. Кто-то сваливает на него, кто-то — на других людей. Разбираться в этом смысла нет, правду всё равно никто не узнает. Команды были в одинаковых условиях, игру, несмотря на сложности, провели. Кому повезло, тому повезло.

В регламенте написано, что арбитр принимает решение, если, по его мнению, поле может угрожать безопасности игроков. Второй вариант: согласие команд. На предматчевом совещании делегат и инспектор спрашивают, готовы ли команды играть в таких погодных условиях. Кто-то может выразить несогласие, но это должны сделать обе команды. И то это просто берётся во внимание, а не является поводом для отмены матча. У меня в Первом дивизионе однажды была игра в Краснодаре при диком тумане. Я спросил: «Играть будем?» — «Да, будем». Ради бога, ребят! Но без обид. Хотя с центра поля даже ассистентов не было видно.

Третий момент: почему не покрасили линии в красный цвет. Есть версия, но её могут высказать только те, кто был на совещании. Что инспектор и делегат отказались от покраски. Я в это с трудом верю, потому что всё делается для лучшей видимости — даже если бы снег не пошёл. Совещание должно было начаться в 11:30, и времени на покраску было предостаточно, ничего сложного. Четвёртое: на игре присутствовал президент РПЛ. Сам факт нахождения Алаева на стадионе говорит о том, что решение принималось не самим Шафеевым. Скорее всего, это было коллегиальное решение. Судьям всё равно, играть или не играть. Говорят, якобы Шафееву сказали, что не будут играть, а он настоял на обратном. Этого не может быть. И руководители, и болельщики должны понимать, что принимающий клуб тратит на организацию матча большие деньги. Это и проживание соперника, судей, и питание, и билеты. Это не один миллион рублей. Если бы на понедельник перенесли игру, был бы пустой стадион. И ещё бы деньги за билеты пришлось возвращать.

Пятое: в Калининграде же играли, хотя там всё ещё серьёзнее было. Безопасности футболистов это не угрожало. А перенести тот матч, оказывается, никуда нельзя было. И шестое, самое важное: РПЛ сама должна задуматься, почему в декабре они играют не в Ростове-на-Дону, а в Москве. А потом уже сваливайте всё на бедного Шафеева.

Оценка Шафеева — 8,6.

«Краснодар» — «Оренбург» — 2:1

Чистяков хорошо провёл матч. Но есть один момент, и он обсуждался с VAR. На 45+1-й минуте игрок «Краснодара» прокинул мяч, и вратарь врезался в него. Ворота оказались пустыми — двум футболистам «Оренбурга» ещё нужно было добежать. Чистяков назначил 11-метровый и показал вратарю жёлтую карточку. В протоколе написано: «За лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч». Но я не вижу попытки сыграть в мяч. Вратарь сделал движение в игрока «Краснодара», когда мяч был уже метрах в четырёх от него. И уже потом, когда сбил соперника, завалился в сторону мяча. Ни ногой, ни рукой вратарь в сторону мяча не тянулся. Всё время он шёл только в соперника. Считаю, что здесь следовало показать красную карточку за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

Ещё один момент — когда на 36-й минуте Сафонов демонстративно проявил неспортивное поведение по отношению к судье. Он быстро переместился по полю, начал махать руками и что-то рассказывать. Пока другому игроку оказывали помощь, Чистяков подошёл к Сафонову и побеседовал с ним на эту тему. Не стал я ему вменять этот эпизод, потому что всё же нельзя сказать, что он его пропустил. Да и общая картинка понравилась. Хотя момент с Сафоновым немного нелогичный.

Оценка Чистякова — 7,9.

Артём Чистяков Фото: ФК «Краснодар»

«Локомотив» — «Зенит» — 3:1

Сложный матч для Сухого, поэтому оценка соответствующая. Он сейчас лучший по всему. Что касается Пиняева и его прыжка, для меня это жёлтая. Нет чрезмерной силы, нет шипов. Он коснулся соперника сбоку, сразу убрал ногу, извинился. Для красной нужно что-то большее. А тут удалять не за что. Разобрался Сухой.

Оценка Сухого — 8,6.

«Ахмат» — «Спартак» — 2:1

Хорошая работа Кукуляка. Бежит, всё хорошо, всё быстро. Первый эпизод — 21-я минута, когда Бериша прокидывал мяч мимо вратаря. Разобрался Кукуляк: игрок «Ахмата» начал падать раньше времени.

А самый обсуждаемый момент случился на 39-й минуте. Почему Бериша не был удалён? Потому что по правилам игры его удалять не за что. Сам арбитр прыжка, скорее всего, не видел, потому что в это время засчитывал гол. Но коллегиально разобрались в моменте. Это празднование гола, и ни в кого Бериша не прыгал. Неспортивное поведение по отношению к другой команде — да. Однако Бериша никого не трогал, не задевал, не бил и не толкал. Единственное, за что можно было бы удалить его — это если бы из-за его действий возникла массовая конфронтация, то есть началась бы драка. Но ничего такого не произошло. Так что Беришу просто нельзя наказать по правилам игры. По-человечески — сколько угодно. Но как вы это аргументируете? Агрессивное поведение? В отношении кого? Ну прыгнул в техническую зону — и что? В правилах написано, что нарушение границ технической зоны относится только к тем, кто находится на скамейке запасных.

По Абаскалю всё понятно — это прямая красная карточка. Хотя в протоколе можно было написать помягче. Там указана формулировка: «Физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперника двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». Ключевое здесь — чрезмерная сила. Будут рассматривать это дело.

История с Беришей — сигнал для департамента. Таких футболистов у нас много. Представьте, что Дзюба забил бы «Зениту» и прыгнул рядом с Семаком. Его бы там били, и это уже красная. Так что нужно изучать этот эпизод. Я вижу такой выход: если департамент видит в таких действиях повод для удаления, то нужно сообщить командам и судьям, что за подобное будут в дальнейшем показывать красную. Тогда инцидентов, как с Беришей, не будет. Я бы поступил так, чтобы избежать повторения и потенциального избиения какого-нибудь футболиста. КДК же такой момент рассматривать не может, потому что решение судьи — жёлтая карточка. И они тоже не знают, за что удалять Беришу.

Оценка Кукуляка — 8,5.

Евгений Кукуляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» — «Рубин» — 1:0

Простая игра для Цыганка. Единственный момент: арбитр не показал жёлтую карточку игроку «Рубина» за грубую игру. Без этого шёл на оценку 8,5.

Оценка Цыганка — 8,3.