В «Сан-Паулу» не знают об интересе «Зенита» к защитнику Велингтону

Президент «Сан-Паулу» Жулио Касарес признался, что в бразильском клубе не в курсе об интересе «Зенита» к левому защитнику Велингтону.

«Мы ничего не знаем об интересе «Зенита» к Велингтону», — сказал Жулио Касарес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что московский ПФК ЦСКА постарается подписать Велингтона зимой 2024 года. Также появилась информация, что «Зенит» может перехватить левого защитника «Сан-Паулу» у армейцев. В прошлом сезоне Велингтон провёл 31 матч с учётом всех соревнований за бразильскую команду и записал на свой счёт две результативные передачи. Действующий контракт 22-летнего защитника с «Сан-Паулу» рассчитан до конца декабря 2024 года.