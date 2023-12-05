«Галактионов ошибался, а Карпин прав». Уткин — о дисквалификациях тренеров за слова

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что тренер «Ростова» Валерий Карпин должен получить более мягкое наказание за слова, чем наставник «Локомотива» Михаил Галактионов в прошлом туре. Галактионов нецензурно выразился в адрес судей в послематчевом интервью. Карпин раскритиковал решение проводить матчи в снегопад, сопроводив свой комментарий вопросом: «Какой дебил принимал это решение?»

«Вот говорят: закон одинаков для всех, и раз Галактионова наказали, то и Карпина накажут. Но ведь между словами Галактионова и Карпина есть одно принципиальное и одно не особенно принципиальное отличие.

Неважное: из Галактионова никто ничего не тянул, у него вырвалось в ответ на достаточно формальный вопрос. Карпин сказал про дебила в ответ на четвёртый или пятый переспрос (ноль претензий человеку у микрофона — нормальная работа).

И важное отличие: Галактионов ошибался, судья был прав, он не справился с эмоциями. А Карпин прав. Если по существу. Что видно по общественной реакции на проведение матча в неподобающих условиях.

А вот решение — да, скорее всего, будет одинаковым, и это указывает на что? На то, что дисциплинарные решения выносятся по формальному признаку.

На всякий случай напомню: я и дисквалификацию Галактионова считаю избыточно строгой мерой, о чём писал неделю назад», — написал Уткин в своём телеграм-канале.