«Царь и его свита». Стало известно, кто возглавит сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка

Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Сергей Овчинников войдут в тренерский штаб команды Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России, информирует пресс-служба турнира в своём телеграм-канале.

Ранее уже стало известно, что главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев, наставник медиаклуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов и главный тренер «Родина Медиа» Андрей Каряка официально возглавят сборную Пути регионов в Матче звёзд Кубка России.

Напомним, шоу-матч сборной Пути регионов со сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени. Лучшие игроки Кубка проведут шоу-матч в формате «5х5» и сразятся в футбольных челленджах. В прошлом году проводилось аналогичное мероприятие.