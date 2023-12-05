Юрий Сёмин: Тюкавин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлениях нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятёрка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него.

Константин может претендовать на звание лучшего игрока всего сезона Премьер-лиги. Он и сейчас много забивает. А если и во второй части сезона будет хорошим бомбардиром, имеет на это хорошие шансы. Хорошие выступления команды тоже могут сыграть роль. «Динамо» выиграет чемпионство — тоже будет ему плюс», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.