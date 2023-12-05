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Скоулз — о Рашфорде: он больше вредит «Манчестер Юнайтед», чем приносит пользу

Скоулз — о Рашфорде: он больше вредит «Манчестер Юнайтед», чем приносит пользу
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался об игре форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда в матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (0:1). Англичанина заменили на 61-й минуте, после чего он показал, что остался недоволен подобным решением главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Не понимаю, почему Рашфорда так удивила замена. Почему, по его мнению, он всё ещё должен был быть на поле? Он приносил команде больше вреда, чем пользы.

В прошлом сезоне Маркус был великолепен. Да, он талантлив, несомненно. Но его поведение после замен иногда вызывает вопросы.

Сейчас он один из самых опытных игроков команды. На него равняются другие. Тот же Майну и Гарначо смотрят на него снизу вверх», — приводит слова Скоулза The Sun.

В текущем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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