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СМИ запретили неправильно фотографировать сына Ибрагимовича на тренировке Швеции U15

СМИ запретили неправильно фотографировать сына Ибрагимовича на тренировке Швеции U15
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Представителям СМИ запретили разговаривать и неправильно фотографировать Винсента Сегера Ибрагимовича, сына бывшего форварда «Милана» и «Барселоны» Златана Ибрагимовича, на тренировке сборной Швеции до 15 лет.

«Представителям СМИ не разрешают с ним разговаривать. Это общее мнение, что он не должен быть доступен для СМИ. Он должен как можно естественнее войти в эту среду. Вы не можете снимать или фотографировать нигде, кроме как на дальней стороне поля», — приводит слова пресс-атташе Шведской футбольной ассоциации Петры Тонен Fotbollskanalen.

Это первый случай, когда пресс-атташе Шведской футбольной ассоциации присутствует на тренировке сборной U15. Её сопровождает человек, работающий в службе безопасности ассоциации.

Винсент Сегер Ибрагимович — сын Златана Ибрагимовича — принадлежит «Милану» и сейчас впервые выступает в составе юношеской сборной Швеции, составленной из детей 2008 года рождения.

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