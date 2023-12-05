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Дмитрий Булыкин: «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона

Дмитрий Булыкин: «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона
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Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Краснодара» войти в тройку сильнейших по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

«Конечно, «Краснодару» хочется уйти на перерыв лидером чемпионата, но им будет тяжело это сделать. «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона. Если останутся лидерами перед перерывом, то это будет большая удача.

Не думаю, что они смогут удержаться даже в тройке после зимней паузы. Максимум — третье место. В матче с ЦСКА отдаю предпочтение армейцам. ЦСКА должен показать всё своё мастерство и сделать заявку на высокие места», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 17 туров лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 35 очков. На втором месте находится «Зенит» с 33 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (31 очко).

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