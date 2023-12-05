Экс-игрок ЦСКА Яка Бийол прооперирован в Италии

Бывший футболист московского ЦСКА Яка Бийол, выступающий за итальянский «Удинезе», был прооперирован из-за перелома стопы.

«Сегодня Яка Бийол перенёс операцию чтобы свести на нет стрессовый перелом ладьевидной кости левой стопы.

Операция, проведённая в клинике Вилла Стюарт в Риме, прошла успешно», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В СМИ сообщается, что футболист пропустит около двух месяцев.

24-летний Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» в июле 2018 года. Сезон-2020/2021 защитник провёл на правах аренды в «Ганновере», а затем перешёл в «Удинезе». На счету игрока семь голов и восемь результативных передач в 96 матчах за ЦСКА. В текущем сезоне Серии А словенец принял участие в 13 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.