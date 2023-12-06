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Оливье Жиру рассказал о своём будущем в сборной Франции

Оливье Жиру рассказал о своём будущем в сборной Франции
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру назвал свою цель в национальной команде Франции.

«Я не строю никаких планов, кроме краткосрочных. Самое главное — быть в форме и быть конкурентоспособным. Предстоящий чемпионат Европы — это цель. Мы почти выиграли Евро в 2016-м году, и это трофей, который я хотел бы завоевать вместе с Францией. Возможно, это будет мой последний турнир, но я не могу сказать вам, что будет потом», – приводит слова Жиру Telefoot в соцсетях.

В текущем сезоне на счету 37-летнего форварда 16 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и записал на свой счёт три результативные передачи. Жиру перешёл в «Милан» в июле 2021 года, после того как его контракт с лондонским «Челси» подошёл к концу.

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