«Черноморец» расторг контракт с бывшим форвардом молодёжной сборной России

«Черноморец» и 33-летний нападающий Артём Делькин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. Форвард пополнил состав новороссийцев летом и сыграл за команду 21 матч, забив 1 гол.

В 2012 году Делькин провёл семь матчей за молодёжную сборную России, а в 2013-м играл за студенческую сборную России на Универсиаде в Казани.

«Черноморец» был 14-м клубом в его профессиональной карьере. Ранее он выступал в командах «Крылья Советов-СОК», «Тольятти», «Нижний Новгород» (существовавший до 2012 года), «КАМАЗ», «Торпедо» (Владимир), «Крылья Советов», «Тюмень», «Оренбург», «Тамбов», «Нижний Новгород» (нынешний «Пари НН»), «Енисей», «Акрон», «Волгарь».

На счету Делькина 37 матчей и четыре гола в РПЛ.