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Артета получил третью жёлтую карточку и пропустит матч с «Астон Виллой»

Артета получил третью жёлтую карточку и пропустит матч с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил свою третью жёлтую карточку в матче с «Лутон Таун» и пропустит следующую игру команды в рамках Английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Специалист объяснил причину по которой он получил предупреждение.

«Я не мог сидеть на своём месте. Это были чистые эмоции. Если это жёлтая —то пусть это будет жёлтая», — приводит слова Артеты beIN Sports.

Матч закончился победой «канониров» со счётом 4:3. За лондонский клуб отличились Габриэл Мартинелли, Букайо Сака, Кай Хаверц и Деклар Райс. За «Лутон» голами смогли отметиться Габриэл Ошо, Элайджа Адебайо и Росс Баркли. «Арсенал» продолжает лидировать в таблице АПЛ с 36 очками. Ближайший преследователь — «Ливерпуль».

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