Райан Гравенберх: хочу просто быть важным для команды

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал об адаптации в новой команде и игровом времени.

«Я доволен этим. Конечно, я могу совершенствоваться и добиваться большего, но я думаю, что старт, который я провел, неплох. Я хочу просто быть важным для команды. Я много играл в «Аяксе», поэтому и там у меня была уверенность. Сейчас с Юргеном Клоппом, он придал мне уверенности, и я просто наслаждаюсь тем, что снова нахожусь на поле.

Я думаю, что все справляются. Конечно, если вы переходите сюда, это немного сложно, но я думаю, что каждый игрок полузащиты показал, что мы хотим выложиться полностью и хотим быстро адаптироваться. Я думаю, если вы видели нашу игру, мы делаем это нормально!», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

Гравенберх перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила €40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник сыграл 16 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.