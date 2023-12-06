В арендном контракте Фукса с «Атлетико Минейро» есть опция автоматического выкупа из ЦСКА

Защитник Бруно Фукс может покинуть ПФК ЦСКА. Накануне игрок продлил арендное соглашение с «Атлетико Минейро». При этом новый договор предусматривает опцию автоматического выкупа из ЦСКА при достижении определенных условий, информирует телеграм-канал армейского клуба.

Напомним, Бруно Фукс присоединился к московскому ПФК ЦСКА летом 2020 года, но за два с половиной сезона принял участие лишь в 19 матчах за команду во всех турнирах. Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано до 2026-го.

В минувшее зимнее трансферное окно 24-летний бразилец отправился в аренду в «Атлетико Минейро». После перехода защитник успел сыграть в 23 матчах за новую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.