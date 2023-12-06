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Мартинес — о Хаверце: сейчас он похож на того игрока, которого мы видели в Германии

Мартинес — о Хаверце: сейчас он похож на того игрока, которого мы видели в Германии
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нападающем «Арсенала» Кае Хаверце.

«Кай Хаверц начинает походить на игрока, которого мы видели в Германии. Кай привносит в игру нечто другое. Сегодня (в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Лутоном». — Прим. «Чемпионат») его физическая сила была нужна больше, чем обычно, и он был хорош в этом», — приводит слова Мартинеса Gooner Talk.

В нынешнем сезоне 24-летний Хаверц провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги за «Арсенал», забил три гола и сделал одну результативную передачу. В матче с «Лутоном» (4:3) футболист отметился забитым мячом. «Арсенал» после 15 туров располагается на первой строчке турнирной таблицы, опережая идущий следом «Ливерпуль» на пять очков.

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