Источник: Сарагоса останется в аренде в «Гранаде» после перехода в «Баварию»

Нападающий «Гранады» Брайан Сарагоса останется в аренде в текущем клубе после перехода в немецкую «Баварию». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский футболист уже прошёл первую часть медицинского обследования для перехода в «Баварию». Немецкий клуб заплатит «Гранаде» € 15 млн. Нападающий останется в аренде до июля 2024 года, чтобы помочь «Гранаде». Контракт Сарагосы с «Баварией» будет рассчитан до июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что услугами Сарагосы интересовались «Брентфорд» и «РБ Лейпциг».

22-летний Брайан Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании Сарагоса провёл 14 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.