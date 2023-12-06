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Источник: «Краснодару» интересен полузащитник «Олимпиакоса» Бьель

Источник: «Краснодару» интересен полузащитник «Олимпиакоса» Бьель
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Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Пеп Бьель привлёк внимание «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, краснодарский клуб ищет правого вингера и рассматривает Бьеля, как потенциальное усиление в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Бьель принял участие в 17 матчах, где забил два гола и отдал четыре голевые передачи. За «Олимпиакос» 27-летний испанец выступает с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость универсального хавбека в € 6 млн.

«Краснодар» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на первом месте в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с ЦСКА на домашней арене.

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