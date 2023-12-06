Перед матчем «Краснодар» – ЦСКА на стадионе выступит рэпер L’One

Перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – ЦСКА на стадионе южного клуба выступит известный рэп-исполнитель L’One. Во время выступления артиста на медиаэкраны стадиона будут транслироваться фотографии болельщиков «Краснодара».

Напомним, матч «Краснодар» – ЦСКА состоится в воскресенье, 10 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени. Это будет последняя игра команд перед зимней паузой в сезоне. Следующие официальные матчи в российском футбольном сезоне состоятся в марте 2024 года.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» набрали 35 очков за 17 игр. ПФК ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятую строчку в таблице.