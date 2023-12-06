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Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал о самочувствии игрока после травмы

Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал о самочувствии игрока после травмы
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Младен Ратковица, являющийся агентом защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, поделился подробностями о восстановлении футболиста после травмы, которую он получил в матче Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Зенитом» (0:3).

«Ванья проходит курс лечения и примерно через 2-3 недели должен приступить к тренировкам.К сожалению, он завершил первую часть сезона, но будет полностью готов к зимней подготовке», — сказал Младен Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Ванья Дркушич был заменён из-за повреждения на 18-й минуте встречи с «Зенитом». В нынешнем сезоне словенский защитник принял участие в 14 матчах «Сочи» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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