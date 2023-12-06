«Тоттенхэм» объявил о продлении контракт с голкипером Форстером

Голкипер Фрейзер Форстер продлил контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«Мы рады сообщить, что Фрейзер Форстер подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2025 года.

Прибыв из «Саутгемптона» в июле 2022 года, опытный вратарь дебютировал в матче Кубка Лиги против «Ноттингем Форест» в ноябре 2022 года, а в следующем месяце в матче против «Брентфорда» провёл свой первый матч за клуб в Премьер-лиге.

С тех пор Фрейзер 21 раз выступал за нашу команду на сегодняшний день, доведя свой послужной список до 148 матчей в Премьер-лиге и 45 сухих матчей.

На сегодняшний день Фрейзер провёл шесть матчей за сборную Англии на международной арене, а его последний вызов состоялся в марте 2023 года», — написано в заявлении «Тоттенхэма».