«Интер» сыграет в матче Серии А в форме, посвящённой «Трансформерам»

Итальянский «Интер» в социальных сетях представил ограниченную серию домашней формы, посвященную саге «Трансформеры».

Фото: ФК «Интер»

Команда выйдет в этой форме на матч 15-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Встреча состоится в субботу, 9 декабря. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

Миланский «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 35 очков за 14 матчей. «Удинезе» находится на 16-й строчке, заработав 12 очков.

В прошлом туре Серии А «Интер» на выезде разгромил «Наполи» со счётом 3:0. В составе команды отличились Хакан Чалханоглу, Николо Барелла и Маркус Тюрам. «Удинезе», в свою очередь, сыграл вничью с «Вероной» со счётом 3:3.