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Кварацхелия: в детстве я поддерживал «Реал», но сейчас меня волнует только «Наполи»

Кварацхелия: в детстве я поддерживал «Реал», но сейчас меня волнует только «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заявил, что в детстве поддерживал мадридский «Реал», а также высказался о своём будущем.

«Реал» был моей любимой командой в детстве. Сейчас я на сто процентов сосредоточен на «Наполи». Я делаю всё возможное, чтобы помочь команде. Мне нравятся многие клубы, но я даже не думаю о своём будущем — всё, что меня заботит, это «Наполи». Я чувствую себя здесь счастливым», — приводит слова Кварацхелии известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне 22-летний грузин провёл 13 матчей за «Наполи» в рамках чемпионата Италии, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне Кварацхелия набрал 22 очка по системе «гол+пас» (12 голов и 10 передач).

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