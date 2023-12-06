Ринат Дасаев: Гинер считает, что Акинфеев переплюнул меня и Яшина? Кто такой Гинер?

Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев отреагировал на слова президента ПФК ЦСКА Евгения Гинера. Ранее предприниматель выразил мнение, что Игорь Акинфеев «переплюнул» ветеранов вратарского цеха — Рината Дасаева и Льва Яшина.

«Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 37-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.