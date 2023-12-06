Зозуля раскритиковал Шевченко из-за выборов президента в Украинскую футбольную федерацию

Бывший футболист «Бетиса» Роман Зозуля раскритиковал экс-игрока «Милана» Андрея Шевченко из-за выборов президента в Украинскую футбольную федерацию (УАФ).

«Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашёл единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и ещё с несколькими людьми, но не по футболу.

Но мне дали понять, что всё уже решено – президентом УАФ делают Шевченко. Всё-таки понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – офис президента. Кстати, голосование закрыто. Интересно – почему?

Короче, идти по техническому кандидату я не захотел. Потому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от неё вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее.

Я плохо представляю, как Шевченко собирается руководить нашим футболом. Из Лондона? И очень любопытно, какой будет его команда. Люди, которых ему назначат сверху, или снова итальянцы? Понятно, что руководить будут другие, а он будет только торговать лицом», — приводит слова Зозули телеграм-канал КДК.