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Гендир «Уфы» оценил выступление команды в первой части сезона

Гендир «Уфы» оценил выступление команды в первой части сезона
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Генеральный директор «Уфы» Александр Егоров оценил выступление команды в первой части сезона.

«Оценки мы будем ставить по окончании сезона, сейчас это лишь промежуточный этап. Конечно, в первой части сезона мы ставили задачу занять первое место, к сожалению, этого у нас не получилось, оправданий никаких быть не может.

Но в то же время, после того как команда сыгралась, приобрела тот вид, который тренерский штаб и руководство клуба хотели видеть, у нас стало получаться. Были яркие победы, бились до последней минуты. В заключительной игре вырвали победу уже в компенсированное время, именно это мы и хотели видеть.

Хочу поблагодарить команду, даже оказавшись в трудной ситуации, мы с честью вышли из этого положения. Всё это даёт нам надежду и хорошие шансы выполнить поставленную задачу», — приводит слова Егорова пресс-служба клуба.

«Уфа» после 18 сыгранных матчей в ЛЕОН-Второй лиге дивизиона А располагается на второй строчке с 31 очком. На первом месте «Краснодар-2» с 33 очками.

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