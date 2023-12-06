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Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара

Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара
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70-летний португальский специалист Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара.

«QFA выражает искреннюю благодарность Кейрушу за преданность делу во время работы в должности. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — сообщает пресс служба Катарской футбольной ассоциации (QFA).

Кейруш возглавил сборную Катара в феврале 2023 года и в качестве тренера провёл шесть матчей. При этом четыре игры товарищеские, где была одержана одна победа, один раз проиграли и дважды сыграли вничью.

Две остальные встречи – это матчи групповой стадии квалификации на чемпионат мира 2026 года. Катар обыграл сборные Индии (3:0) и Афганистана со счётом 8:1 и лидирует в группе А с шестью очками.

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