«Тоттенхэм» рассчитывает на подписание защитника «Эвертона» Годфри

«Тоттенхэм» намерен усилить центр защиты в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, одним из главных кандидатов на переход в стан «шпор» является 25-летний защитник «Эвертона» Бен Годфри. Наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу является большим поклонником таланта английского футболиста.

Отмечается, что руководство «шпор» планирует провернуть покупку центрального защитника как можно скорее. Ориентировочная стоимость, по которой будет доступен футболист «Эвертона» — € 25 млн.

Гофдри выступает за «Эвертон» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за «ирисок» лишь два матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к защитнику «Челси» Трево Чалобе.