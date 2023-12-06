«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

Сегодня, 6 декабря 2023 года, состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Её обслужит бригада судей во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток предстоящей встречи запланирован на 23:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» набрал 30 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», в свою очередь, заработала 29 очков. Коллектив Унаи Эмери пребывает на четвёртом месте.

Напомним, ответная игра между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» состоится 3 апреля 2024 года – они встретятся в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.