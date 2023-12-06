Гендир «Уфы» Егоров заявил, что команда ищет игроков в РПЛ, ФНЛ и Беларуси

Генеральный директор «Уфы» Александр Егоров рассказал о трансферах зимой.

«У нашего главного тренера Евгения Харлачёва есть пожелания на определённые позиции, которые он хочет усилить. Ведётся работа, переговоры, общаемся с ребятами. Я и Харлачёв выезжали в Беларусь, смотрели там игры, смотрели матчи команд ФНЛ.

Также активно общаемся с командами Российской Премьер-Лиги, у которых есть хорошие, перспективные ребята. Процесс идёт, футболисты сейчас в отпуске, а у нас вовсю идёт работа, самые горячие деньки», — приводит слова Егорова пресс-служба клуба.

«Уфа» нынешний сезон начала не очень хорошо. Однако после назначения Евгения Харлачёва, который ранее был помощником тренера в клубе, команда перед зимним перерывом занимает второе место в ЛЕОН-Второй лиге дивизионе А с 31 очком.